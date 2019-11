Gemeentebestuur licht meerjarenplan toe LVKG

29 november 2019

07u37 0 As Het gemeentebestuur van As licht aanstaande maandag het nieuwe meerjarenplan toe. De beleidsdoelstelling werden onderverdeeld in 4 thema’s: een bruisende gemeente, een proactief sociaal beleid, een veilige, aangename en groene gemeente en een kwalitatieve dienstverlening.

Eind 2018 werkte de administratie een inspiratienota en omgevingsanalyse uit. De beleidsdoelstellingen werden nadien onderverdeeld in 4 thema’s om alles overzichtelijk en structureel werkbaar te houden. Eerst en vooral is As een bruisende gemeente waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op verschillende locaties en evenementen, en waar inwoners in hun vrije tijd kunnen genieten en beleven. Daarnaast voert As een proactief sociaal beleid met oog op een actieve integratie van senioren en kwetsbare doelgroepen. As staat garant voor kwalitatieve opvang en onderwijs waarin kinderen zich thuis voelen en waar er aandacht is voor gezonde voeding.

Het derde thema is opgesteld rond As als een aangename, veilige en groene gemeente. As bestaat uit rustige, aangename en veilige woonkernen in een oase van groen met een makkelijk te bereiken, aantrekkelijk, gezellig en toegankelijk centrum. As verankert duurzaamheid en ecologisch leven over alle diensten heen en streeft naar een kleinere voetafdruk voor elke inwoner. In het laatste thema profileert As zich als kwalitatieve dienstverlener. As biedt een professionele en transparante dienstverlening nabij de burger, met oog voor digitalisering en participatie.

Hoe de gemeente concreet rond deze thema’s zal werken wordt toegelicht op maandag 2 december 2019 om 19.30 uur in GSC De Drieschaar

