Gemeente zorgt voor opwaardering begraafplaatsen Emily Nees

25 september 2020

11u45 0 As Vanaf donderdag 1 oktober 2020 start het gemeentebestuur met een opwaardering van de begraafplaatsen in As en deelgemeente Niel-bij-As. Nieuwe ontwerpplannen met meer ruimte en groen moeten samen met een vernieuwde regelgeving zorgen voor rust. Zo duren de gratis concessies voortaan 30 jaar en komt er een nieuwe ‘Sterretjesweide’.

Door de jaren heen is de beschikbare ruimte op de begraafplaatsen in As en Niel-bij-As steeds kleiner geworden. De bestaande regelgeving bleek bovendien niet altijd even duidelijk en eerlijk te zijn voor iedereen. Daarom start het gemeentebestuur vanaf 1 oktober met een opwaardering.

In de nieuwe plannen hecht het bestuur onder meer belang aan overleden kinderen. Zo krijgen de twee kerkhoven er een nieuwe ‘Sterretjesweide’ – verwijzend naar doodgeboren baby’s – en kinderbegraafplaats bij. Daarnaast komt er een nieuwe regelgeving, waardoor zowel nieuwe als bestaande graven op beide kinderperken en het oud-strijdersperk een gratis concessie van 30 jaar kunnen aanvragen.

Keuze

Verder kunnen mensen voortaan kiezen voor een graf met of zonder concessie. “Voorheen was dat niet altijd even duidelijk”, legt burgemeester Tom Seurs uit. “We willen alle nabestaanden van een graf zonder concessie alsnog de kans geven om een concessie te nemen volgens de nieuwe reglementering en ontwerpplannen.”

In een eerste fase zijn de graven van vóór 1970 aan de beurt. Tegen donderdag 1 oktober 2020 wordt aan de betrokken graven een bordje geplaatst met de vraag om voor vrijdag 1 oktober 2021 de keuze bekend te maken aan het gemeentebestuur. Graven waarvoor een concessie wordt aangegaan, verhuizen naar een nieuwe plek op de vernieuwde begraafplaats. Graven waarvoor geen nieuwe concessie wordt aangegaan, worden op termijn geruimd. Tot slot voorziet de gemeente een nieuw type grafsteen, meer bepaald natuursteen, dat morgen zorgen voor eenvoud en gelijkheid op de kerkhoven.

“Met de opwaardering van de begraafplaatsen beogen we onze inwoners, zoals jong als oud, letterlijk en figuurlijk rust te geven. Meer ruimte en groen, simpelweg een plek om elkaar te ontmoeten en bij te staan”, besluit de burgemeester.

Wie meer duidelijkheid wenst kan terecht bij de dienst ‘Begraafplaatsen’. Meer informatie daarover vind je op de website van de gemeente As.