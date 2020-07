Gemeente wil toeristische trekpleister maken van station Emily Nees

07 juli 2020

09u15 0 As Aan het Station van As zijn vanaf nu nieuwe sporen van het verleden terug te vinden. Aan de hand van infopanelen, 3D-kijkers en authentieke foto’s komen bezoekers meer te weten over de geschiedenis van de site, die één van de toeristische haltes van As moet worden.

Om bewoners en toeristen wegwijs te maken in het verleden van Station As, investeerde de gemeente in nieuwe infopanelen met weetjes en authentieke foto’s. De Erfgoedapp biedt de mogelijkheid om ingesproken teksten beluisteren en extra foto’s en binnenkort ook video’s bekijken, die onder meer afkomstig zijn van de Heemkundige Kring van As en uit privécollecties van erfgoedliefhebbers.

Wie zich in de 31 meter hoge uitkijktoren waagt, zal vanaf nu, naast de nabijgelegen mijnterrils ook kunnen zien hoe het landschap door de mijnen is veranderd. Met de knappe 3D-kijkers werp je letterlijk een terugblik op het mijnverleden.

Draaischijf

“De ontwikkeling van de Stationssite kadert binnen een groter project waarbij we Station As ontplooien tot een volwaardige en aantrekkelijke, toeristische halte”, zegt burgemeester Tom Seurs. “Station As was dankzij zijn ligging op het Kolenspoor vroeger een echte draaischijf voor de steenkoolindustrie”, vult schepen van Toerisme Marc Bergmans aan. “Met de opwaardering van deze site moet het nu een toeristische draaischijf voor fiets-, wandel- en erfgoedliefhebbers worden.”

In de toekomst hoopt men nog een aantal zaken toe te voegen aan de omgeving, zoals een nieuwe evenementen- en speelzone en een uitgebreide belevingsroute voor kinderen. Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen en vandalisme te vermijden, werden er alvast tien bewakingscamera’s geplaatst.