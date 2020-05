De Geest lanceert single ‘Vijf Miljoen’: “Nieuwe sound, maar toch typisch onze stijl” Marco Mariotti

04 mei 2020

17u44 13 As De Limburgse band De Geest lanceert zijn nieuwe single. ‘Vijf Miljoen’ vertelt over de jeugdherinneringen van zanger Geert Vanloffelt. “Het liedje gaat over de straat waar ik opgroeide en dat er bijna niemand nog woont die ik ken”, zegt de frontman die ook nog eens uitpakt met een nieuwe sound.Het lied is meteen 5.000 keer gestreamd.

“Toen ik een jaar of tien was, trok ik op met een meisje dat een paar huizen verder woonde”, zegt Vanloffelt. “Ze had een heel speciale aantrekkingskracht, telkens als ze me kwam opzoeken, was ik in de wolken. Helaas is ze enkele jaren geleden overleden, vandaar dat ze in het lied een vaste plaats krijgt in mijn herinnering.”

Nieuwe sound

Het thema van de song is typisch De Geest, maar de single klinkt toch anders dan de voorgaande. “We wilden een nieuwe koers bepalen voor de toekomst, en in die zin is ‘Vijf Miljoen’ wel een ijkpunt. Het moet wat mij betreft geen megahit worden, maar deze song kan ons wel in de juiste richting plaatsen en ons publiek verbreden. We kozen voor een samenwerking met Joes Brands – afkomstig uit Opoeteren bij Maaseik – die in Schoten een muziekstudio uitbaat.”

“Hij maakte de eigentijdse sound van het nummer. Ik ben er alvast heel gelukkig mee, en hoop dat vele andere luisteraars dat ook zullen zijn.”

De single ‘Vijf Miljoen’ kan je hier beluisteren.