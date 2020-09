Anne Schreurs wint 2 mijl in Heusden-Zolder als slotakkoord van mooi seizoen Bart Spruijt

20 september 2020

18u43 0 As Op de micromeeting in Heusden-Zolder zaterdag zette Anne Schreus met winst op de 2 mijl de kers op de taart van een kort maar mooi zomerseizoen. De loopster uit As kon haar recordlijstje een drietal keer bijstellen.

2 mijl is 3218 meter ofwel dik acht en halve rondje op de atletiekbaan. Voor tweevoudig Belgisch indoorkampioene 1500m Anne Schreurs werd het een soort tijdrit. Ze finishte in 10.58.49 met een halve minuut voorsprong op Aria Schouten (11.28.79). “Ik heb me vanaf de start op kop gezet en heb mijn eigen tempo opgelegd”, begint ze haar wedstrijdverhaal. “Ik heb de acht rondjes alleen moeten lopen. M’n trainer had een schemaatje met tussentijden opgesteld. Ik probeerde me daaraan te houden. In het begin lukte dat, maar na vijf ronden kreeg ik het zwaar. Het was ook ietsje te warm zaterdagmiddag. Daarom ben ik zeker nog tevreden over mijn wedstrijd. Ik wilde in de eerste plaats onder de 11 minuten duiken en dat is gelukt. Mijn vorige record bedroeg 11.04. Dat heb ik toch met zes seconden verbeterd. Dat is mooi.”

Toptijd op 3000m in Vught

Met behoorlijke tijden van 4.38.55 (1500m), 9.34.44 (3000m) en 17.22.76 (5000m) heeft ze er het maximale uitgehaald op het korte seizoen de voorbije twee maanden. “De 3000m in Vught vond ik wel het hoogtepunt. Dat kwam een beetje onverwacht. Nadat de wedstrijden in België één na één werden afgelast begin augustus, kreeg ik de kans om in Nederland te mogen lopen. Daar was ik heel dankbaar voor. Op de 5000m in Brussel heb ik ook nog een persoonlijk record gelopen op het BK.”

Rust

De riem mag er nu eventjes af. “Ik ga nu wat rust nemen. De voorbije twee weken deed ik het al wat kalmer aan. Nu ga ik nog tien dagen niet lopen en daarna kan ik rustig aan de opbouw voor het veldloopseizoen beginnen. Ik hoop dat er nog crossen zullen doorgaan. Maar we zullen zien hoe het evolueert. Als alles goed verloopt zal Tongeren mijn eerste cross worden begin november.” Bij de mannen won Mats Lunders (AVT) de 2 mijl in 9.16.14. Scholier Lamine Guisse dook onder de 50 seconden op de 400m. De atleet uit Hechtel-Eksel volbracht zijn baanronde in 49.68. Op de 100m knalde hij naar 11.19. Ook dat was een persoonlijk record.