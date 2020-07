Zwembad Arendonk ganse weekend gesloten nadat medewerker positief testte op COVID-19 Jurgen Geyselings

26 juli 2020

09u59 0 Arendonk Omdat een medewerker van het zwembad in Arendonk positief tesste op COVID-19 werd het zwembad uit voorzorg gesloten tot en met maandag 25 juli.

Het gemeentebestuur van Arendonk werd vrijdag op de hoogte gebracht over het feit dat een medewerker in het plaatselijke zwembad positief testte op COVID-19. Uit voorzorg werd het zwembad gesloten van zaterdag 25 juli tot en met maandag 27 juli 2020.

“We hebben onmiddelijk interne tracing opgestart”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Alle personen die in nauw contact zijn geweest met die persoon werden op de hoogte gebracht. Deze personen worden ondertussen ook getest. De sluiting van het zwembad is een preventieve maatregel uit voorzorg. Er is geen reden tot paniek, maar blijf wel waakzaam.”