Zwaar geweld na Vrij Kermis: jaloerse man slaat vriendin met hoofd op rand van bad Jef Van Nooten

19 november 2019

12u20 0 Arendonk Vrij Kermis in Arendonk is aardig uit de hand gelopen voor één van de vrouwelijke bezoekers. Haar vriend dacht dat ze aanpapte met een andere man. Thuis mishandelde hij zwaar. “Hij sloeg de vrouw onder meer met haar gezicht op de rand van het bad”, zegt meester Jonckers.

Zes jaar na de feiten – het geweld deed zich voor op 5 augustus 2013 – moest Steven R. zich dinsdag verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Turnhout. De man liet verstek gaan en hoorde dus niet hoe de openbare aanklager een gevangenisstraf van 9 maanden en een boete van 800 euro vorderde. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 10.000 euro. “Mijn cliënte had een relatie met Steven R.”, vertelt Kristof Jonckers, advocaat van het slachtoffer. “Ze zijn samen naar Vrij Kermis geweest, maar zijn elkaar kwijt geraakt die avond. Mijn cliënte werd daarom naar huis gebracht door een vriend.”

Lift

Eenmaal thuis ging die vriend nog even mee naar binnen. Terwijl de vrouw naar de badkamer ging om zich te verfrissen, werd ze verrast door haar vriend. Die had zich met een sleutel toegang verschaft tot haar woning. “Hij dacht dat mijn cliënte een amoureuze relatie had met de man die haar een lift had gegeven. Hij is daarop helemaal over de rooie gegaan”, beschrijft Kristof Jonckers. “De man begon haar zeer sterk te mishandelen: hij sleurde aan de haren, gaf slagen en stampen, en heeft de vrouw zelfs met haar gezicht op de rand van het bad geslagen.”

Door het geweld is het slachtoffer lang niet in staat geweest een nieuwe relatie aan te gaan. “Ze durfde niet meer buiten komen en raakte daardoor sociaal geïsoleerd. Elke keer ze in haar eigen bad- of slaapkamer kwam, kwam alles terug naar boven.”

Vonnis op 17 december.