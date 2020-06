Zeven asielzoekers in Arendonk besmet met corona: “Geen lockdown, maar alleen noodzakelijke uitstappen toegestaan”

Arendonk

In totaal zeven bewoners van het open asielcentrum Totem in Arendonk hebben positief getest op Covid-19. Zowel de besmette bewoners als hun families zijn in quarantaine geplaatst. “De andere asielzoekers mogen het centrum alleen verlaten voor strikt noodzakelijke uitstappen", klink het. Covid-19 kwam ook de plaatselijke gemeenteschool binnen.