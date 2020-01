Zeldzame zwanen beschoten in Arendonk: één dier sterft aan verwondingen Jef Van Nooten

27 januari 2020

21u40 0 Arendonk Aan het kanaal Dessel-Schoten in Arendonk zijn tijdens het weekend enkele zeldzame zwanen beschoten. Eén van de zwanen stierf aan de opgelopen verwondingen. Het dier had drie hagelbolletjes in zich. Twee andere zwanen raakten gewond. Het Agentschap Natuur en Bos is een onderzoek gestart.

De brandweer in Arendonk werd zondag opgeroepen voor een reddingsactie van twee gewonde zwanen op het kanaal Dessel-Schoten. De zwanen waren geringd, hetgeen meestal wijst op één of ander wetenschappelijk onderzoek. De brandweer in Arendonk verwittigde het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. “Het bleek om uiterst zeldzame kleine zwanen (Cygnus columbianus bewickii) te gaan”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. “Deze zwanensoort broedt niet in België en komt hier enkel in de winter in kleine getale overwinteren. Ze broeden op de toendra’s van Siberië. In de regio Arendonk overwintert momenteel een groep van dertig exemplaren.”

Kazerne

Wie de groep zwanen beschoten heeft, is niet duidelijk. Vast staat wel dat verschillende dieren gewond raakten. “De brandweer kon één van de (gewonde) zwanen vangen en meenemen naar de kazerne tot wij ter plaatse waren”, vervolgt de woordvoerder van het Natuurhulpcentrum. “De andere zwaan kon wel nog vliegen en verdween. Jammer genoeg werd even later een derde zwaan dood gevonden in het kanaal. Ook dit dier droeg wetenschappelijke ringen.”

Hagelbolletjes

Zowel het dode als het levende dier werden meegenomen naar het Natuurhulpcentrum. Daar werden de dieren volledig onderzocht. “We vonden uiterlijk geen symptomen of wonden. Maar toen we even later van beide dieren een röntgenfoto maakten, was alles ineens duidelijk: de dieren waren beschoten. Het lichaam van het overleden dier bevatte drie hagelbolletjes. Het levende dier draagt één bolletje in zich mee. Het hoeft niet gezegd dat dit een zwaar misdrijf is, en dat deze zwanen beschermd zijn bij wet. We brachten het Agentschap Natuur en Bos op de hoogte die verder zal onderzoeken wat er precies gebeurd is in Arendonk.”

Populatie

De zeldzame zwanen waren pas vrijdag geringd door wetenschappers. “Via Didier Vangeluwe van het Belgisch Natuurhistorisch Museum in Brussel kwamen we te weten dat de zwanen afgelopen vrijdag in de namiddag gevangen en geringd werden. Didier is al jarenlang pionier in de levenswijze van kleine zwanen en ging zelfs al naar Siberië om de zwanen daar te bestuderen en te ringen. De populatie gaat immers achteruit en men probeert te achterhalen hoe dat komt. Via de nekringen kunnen de migratiepatronen worden blootgelegd, en kan misschien iets gedaan worden aan hun achteruitgang. Drie exemplaren in moeilijkheden kan dus een ramp betekenen voor de overwinterende populatie.”