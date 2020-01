Werkhuis achter woning brandt volledig uit Jef Van Nooten

23 januari 2020

11u52 1 Arendonk Aan Hokken in Arendonk is donderdagochtend een bijgebouw aan een woning uitgebrand. Even werd gevreesd dat de bewoner zich daar bevond, maar dat bleek niet het geval.

De brandweer werd om 8.15 uur verwittigd voor de brand nadat een buurman de rook had opgemerkt. Er is geen kwaad opzet in het spel. “Het bijgebouw is volledig afgebrand. Het ging om een accidentele brand waarbij niemand gewond is geraakt”, zegt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. De straat Hokken werd een tijd afgesloten voor de bluswerken.