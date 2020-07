Voormalige brugwachterswoning wordt B&B en koffiehuis Toon Verheijen

17u22 0 Arendonk De voormalige brugwachterswoning aan Brug 6 (Lusthoven) in Arendonk heeft een nieuwe bestemming gekregen als B&B en koffiehuis met dezelfde naam. Het gaat om een project van de provincie Antwerpen en de gemeenten Ravels, Arendonk en Oud-Turnhout. DE uitbaters zijn Patrick en Nikki Lubeck.

Het huisje aan Brug 6 was vroeger bewoond door de brugwachter. Maar na de automatisatie van de bruggen, verdween ook de brugwachter en moest er op zoek gegaan worden naar een alternatief voor het pittoreske gebouw. Omdat het gebouw sowieso langs een toeristische route ligt, werd gekozen voor een invulling dat er nauw bij aansluit.

Mensen met beperking

Patrick en Nikki Lubeck staan voortaan achter de toog om dorstige fietsers, wandelaars en inwoners te verwelkomen met een koffie, thee of ander lekkers. “Brug 6 is een maatschappelijk verantwoord en inclusief koffiehuis. We werken met eerlijke producten en we willen ook mensen met een lichte beperking betrekken in ons project”, vertellen de uitbaters. “Iedere bezoeker moet zich thuis voelen bij ons”. Ook de Arendonkse burgemeester is blij met de extra trekpleister. ““Met de prachtige ligging aan het kanaal kan Brug 6 uitgroeien tot een vaste waarde in onze gemeente, een plek waar fietsers, wandelaars en inwoners kunnen verpozen aan het water”.