Vluchtende doodrijder van Jasper Horsting mishandelde vriendin ook onder invloed van alcohol: “Ik ben nu in therapie”

Arendonk

De man die op 11 februari de 31-jarige Jasper Horsting doodreed en vluchtmisdrijf pleegde , riskeert een gevangenisstraf voor partnergeweld. Kaya W. was ‘stomdronken’ toen hij in september 2018 zijn toenmalige vriendin een kopstoot en enkele vuistslagen gaf. Ook toen reed hij dronken rond met de wagen. “Ik ben intussen in therapie gegaan en heb de voorbije maanden kunnen nadenken”, zegt Kaya W.