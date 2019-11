Twintiger bouwt op zijn eentje professionele plantage met 329 cannabisplanten Jef Van Nooten

25 november 2019

Een 26-jarige man uit Arendonk heeft op zijn eentje een professionele cannabisplantage gebouwd in zijn woning in Hoogakkers. Op 9 september ontdekte de politie zijn plantage met 329 cannabisplanten. De man riskeert nu een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar.

“We hebben nooit iets verdachts gezien of geroken. Maar het was wel vreemd dat de rolluiken op de bovenverdieping altijd gesloten waren”, vertelden buurtbewoners van Hoogakkers in Arendonk toen de cannabisplantage op 9 september van dit jaar ontdekt werd. En het zijn precies die rolluiken die bewoner M.V. (26) uiteindelijk de das hebben omgedaan. “Het was een verdachte situatie dat de rolluiken op de eerste verdieping altijd gesloten waren”, zegt openbaar aanklager Ellen De Ketelaere.

Snoeiafval

Nadat de politie de woning binnenviel, ontdekten de agenten twee kweekruimtes met in totaal 329 cannabisplanten. De materialen om de plantage in te richten had de bewoner gekocht in een grow shop in Kaatsheuvel. Nadien richtte hij de plantage naar eigen zeggen helemaal op zijn eentje in. De bewoner beweert dat hij de plantjes pas drie of vier weken voor de politie-inval had geplant, maar daar gelooft de openbare aanklager niks van. “In april van dit jaar werd de man al eens gecontroleerd in Nederland. In zijn auto lag toen al snoeiafval van cannabisplanten. Hij had dus al minstens één oogst achter de rug”, zegt Ellen De Ketelaere. “Een cannabisplantage met 329 planten is al geen kleine plantage meer. Ik vraag een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar.”

De 26-jarige M.V. dreigt ook flink wat geld te moeten ophoesten. Volgens het openbaar ministerie verdiende hij 82.800 euro met de oogst die hij al achter de rug had. De aanklager vraagt de verbeurdverklaring van dat bedrag. Daarnaast stelde Iveka zich voor 19.500 euro burgerlijke partij voor diefstal van elektriciteit.

Misstap

De bewoner zit sinds zijn arrestatie op 9 september in voorhechtenis. Hij hoopt op een milde straf. “Nooit eerder heeft hij iets verkeerd gedaan. Het was een eenmalige misstap en hij ziet zijn vergissing in. Zijn verblijf in de gevangenis heeft al een diepe inruk op hem gemaakt”, zegt advocaat Peter Janssens.

Vonnis op 9 december.