Twee vermoedelijke inbrekers opgepakt bij controle aan Grens Jef Van Nooten

09 november 2019

16u07 0 Arendonk De politie Kempen Noord-Oost heeft twee Oost-Europeanen opgepakt voor bendevorming. De arrestaties gebeurden tijdens een gecoördineerde actie die langsheen de volledige Belgisch-Nederlandse grens plaatsvond in de provincies Antwerpen en Limburg.

De actie was gericht op grenscriminaliteit zoals drugsinvoer en rondtrekkende dadergroepen. Tijdens de actie werden op Grens in Arendonk twee Oost-Europeanen gearresteerd voor bendevorming. “Zij verplaatsten zich met een Frans voertuig. Aan boord werden inbrekersmaterialen aangetroffen zoals bivakmutsen, toortslampen, schroevendraaiers, verschillende gsm-toestellen en nummerplaten. De twee werden verhoord en ter beschikking gesteld van het parket. Hun voertuig, gsm-toestellen en de inbrekersmaterialen werden in beslag genomen”, zegt een woordvoerder van politie Kempen Noord-Oost.

Tijdens dezelfde controle in Arendonk werd nog een voertuig in beslag genomen dat niet verzekerd, niet gekeurd en niet ingeschreven was. “Verder diende een Nederlandse bestuurder zijn rijbewijs 15 dagen in te leveren nadat hij positief testte op cannabisgebruik en kregen verschillende bestuurders een boete voor diverse inbreuken.”