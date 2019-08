Twee straten in dorpskern worden fietsstraat Wouter Demuynck

28 augustus 2019

14u28 0 Arendonk De Vrijheid en Schoolstraat in het centrum van Arendonk zijn voortaan fietsstraten. Auto’s mogen er wel inrijden, maar mogen de fietsers in die straten niet inhalen. De maatregel komt er bijna een jaar na de dood van fietsster Carry Segers (47), die in september 2018 op de Vrijheid werd aangereden door een auto.

In fietsstraten mogen de fietsers en bestuurders van rijwielen en speed pedelecs de ganse breedte van de rijbaan gebruiken als die enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen zijn welkom in de fietsstraten, maar zij mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

De Fietsersbond van Arendonk is verheugd met de komst van de eerste fietsstraten in hun gemeente. De leden van de Fietsersbond fietsten dinsdagavond de fietsstraat officieel in. “Als Fietsersbond zijn we erg blij met deze eerste stap in de verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers”, aldus Hilde de Laat van Fietsersbond Arendonk. “Ongevallen en incidenten hebben de voorbije jaren helaas een paar keren aangetoond dat het beter kan met de veiligheid van de fietser in onze dorpskern. Wij zijn ervan overtuigd dat de verlaagde snelheid en de herinrichting van Vrijheid en Schoolstraat tot fietsstraat zullen leiden tot een veiligere situatie voor de fietsers. Deze herinrichting gaat in eerste instantie slechts om een proefopstelling. Maar vanuit de fietsersbond vinden we dit een stap in de goede richting. Ons streefdoel is dat kinderen van overal in de gemeente veilig naar school moeten kunnen fietsen.”