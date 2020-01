Tuinberging vat vuur aan Vogelaar Jef Van Nooten

21 januari 2020

17u41

De brandweer moest dinsdagnamiddag rond 16 uur uitrukken naar Vogelaar in Arendonk. Daar was brand ontstaan in het tuingebouw van een woning. De brand veroorzaakte een grote rookwolk en maakte een gat in het dak van het gebouw. Het dak bestond uit golfplaten. Mogelijk is door de brand asbest vrij gekomen. Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft.