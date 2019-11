Tot achttien maanden cel voor cannabisplantage in Koeistraat Toon Verheijen

18 november 2019

12u55 1 Arendonk Een 35-jarige man uit het Nederlands Helmond is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van 12.000 euro voor uit opzetten van een cannabisplantage. Vier ‘knipdames’ kregen een celstraf van een jaar, al dan niet gedeeltelijk met uitstel.

Speurders van de politiezone Keno vielen op 3 januari van dit jaar een woning binnen in de Koeistraat nadat ze kort daarvoor in de straat vijf personen hadden opgemerkt die zich verdacht gedroegen. Bovendien werd er ook een nogal doordringende cannabisgeur waargenomen. Het vermoeden was ook meer dan terecht, want in de woning werden 380 cannabisplanten aangetroffen. De elektriciteit werd voor de meter afgetapt. N.K. (35) uit Helmond was er samen aanwezig met vier ‘knipdames’, ook het Helmond. N.K. wordt beschouwd als de organisator en krijgt een celstraf van achttien maanden en een boete van 12.000 euro. Een geldsom van 35.834 euro, de vermoedelijke opbrengst van de plantage, is verbeurd verklaard. De vier ‘knipdames’ die door N.K. naar de woning waren gebracht om er de cannabis te versnijden, kregen elk een celstraf van één jaar en een boete van 8.000 euro. Voor twee van hen is de celstraf volledig met uitstel. Voor de twee anderen is de helft effectief.