Tot 2 jaar cel voor cannabisplantage Jef Van Nooten

14 januari 2020

13u07 0 Arendonk Drie cannabistelers uit Arendonk en Vorselaar hebben gevangenisstraffen tot 2 jaar gekregen voor een cannabisplantage in Vorselaar. Ze moeten ook 28.346 euro schadevergoeding betalen omdat ze de elektriciteit voor de meter aftapten.

De cannabisplantage werd in december 2016 ontdekt in een woning in Vorselaar. Volgens het onderzoek was de plantage op dat moment al meer dan één jaar actief, sinds oktober 2015. Drie personen zijn nu schuldig bevonden aan teelt, verkoop en bezit van cannabis, en diefstal van elektriciteit. Het gaat om een 42-jarige vrouw uit Arendonk, een 56-jarige man uit Vorselaar en een 74-jarige man uit Arendonk.

De eerste twee zijn volgens de rechtbank ook schuldig aan de verkoop van amfetamine. Zij worden allebei veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 6.000 euro. De zeventiger uit Vorselaar krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Ook zijn boete van 6.000 euro is grotendeels voorwaardelijk.