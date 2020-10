Subsidies voor kleine handelaars verlengd tot eind 2021 Liese Demeulenaere

13 oktober 2020

18u23 0 Arendonk Startende en verhuizende kleine handelaars kunnen tot eind 2021 een premie krijgen wanneer ze een zaak openen in een leegstaand pand in het kernwinkelgebied. Daarmee wordt het subsidiereglement van 2018, dat normaal dit jaar afliep, met een jaar verlengd. Met de subsidies hoopt de gemeente de leegstand van handelspanden in het centrum terug te dringen.

Het gemeentebestuur wil dat de lege handelspanden in het centrum weer een bestemming krijgen en verlengt daarom het subsidiereglement voor startende kleine handelaars. “De focus ligt daarbij in het bijzonder op het kernwinkelgebied Vrijheid. Vooral daar willen we leegstand terugdringen en zo veel mogelijk winkels, horeca en diensten”, klinkt het bij de gemeente. Het reglement zou dit jaar aflopen, maar is nu dus verlengd tot eind 2021.

De subsidies komen in de vorm van renovatie-, starters- en verhuispremies. “Nieuwe ondernemers die een zaak willen starten, stimuleren we om te kiezen voor een leegstaand pand op Vrijheid. Arendonkse handelaars die hun bestaande zaak willen verhuizen naar Vrijheid, geven we een extra duwtje in de rug om die stap te zetten.”

De premies voorzien telkens een tussenkomst van 70% van de kosten. De renovatiepremie bedraagt maximaal 10.000 euro per aanvraag, de verhuis- en starterspremie maximaal 5.000 euro. Handelaars mogen een renovatiepremie ook combineren met een starters- of verhuispremie.