Sten (10) wacht al jaren op medicijn tegen muco: “5 km verderop wordt levensnoodzakelijke medicatie wèl terugbetaald” Jef Van Nooten

10 oktober 2019

12u04 8 Arendonk 26 pillen per dag, tot vijf aerosols per dag en 3 keer per week kine. De 10-jarige Sten uit Arendonk lijkt een doodgewone jongen, maar het leven van Sten en zijn ouders wordt volledig bepaald door mucoviscidose. Het medicijn om hem te ‘genezen’ wordt in ons land niet terugbetaald. “Maggie De Block moet maar eens een dag bij ons komen wonen. Dan kan ze zelf zien welk gevecht Sten elke dag moet leveren”, zegt Suzie Goris.

De mama van Sten Van Herck (10) uit Arendonk heeft een open brief geschreven aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Ze beschrijft daarin het gevecht dat Sten elke dag moet leveren tegen mucoviscidose. Suzie Goris nodigt De Block uit om één dag mee te draaien in het gezin. Om met eigen ogen te zien hoe het hele gezinsleven ten huize Van Herck wordt afgestemd op de ziekte van Sten. “Nochtans is er goede medicatie op de markt om de ziekte bij de oorsprong aan te pakken. Maar die levensnoodzakelijke medicijnen kosten 14.000 euro per maand en worden in ons land niet terugbetaald”, zegt mama Suzie Goris.

Voetbal

In 2016 startte de regering gesprekken met Vertex Pharmaceuticals over de terugbetaling van de medicatie, maar in juli 2019 zijn die gesprekken voor een tweede keer op niets uitgedraaid. Maar liefst 1.275 mucopatiënten in ons land moeten het dus stellen zonder de levensnoodzakelijke medicatie. De 10-jarige Sten is nu één van de gezichten van de muco-campagne ‘Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’. Daarmee pleit de muco-vereniging voor een snelle terugbetaling van de levensnoodzakelijke medicatie. “Sten is gelukkig nog één van de ‘goede’ patiënten. Door de snelle diagnose kort na zijn geboorte en door de dagelijkse trouwe therapie zijn Stens longen gelukkig nog vrij zuiver. Daardoor kan hij nog veel. Hij moet niet onderdoen voor zijn leeftijdsgenootjes: bij het voetbal kan hij even snel lopen als zijn ploegmakkers, en hij is niet sneller moe”, zegt Suzie Goris.

Sten kan alles wat zijn vriendjes kunnen. Maar muco beheerst wel heel zijn leven Suzie Goris, mama van muco-patiëntje Sten Van Herck

Maar om evenveel te kunnen als zijn vriendjes, moeten Sten en zijn ouders wel grote opofferingen maken. Hun hele leven wordt beheerst door de muco. “Sten heeft elke dag last van buikpijn. Hij moet 26 pillen per dag pakken om zijn spijsvertering te regelen. Omdat zijn pancreas niet meer werkt. Naast die resem pillen moet hij ook iedere ochtend en avond aerosollen. Bij het minste kuchje drijven we het aantal aerosols per dag op tot vijf”, zegt Suzie. “De aerosols worden gevolgd door kine om de slijmen naar boven te krijgen. Die kine geven we zelf, we zijn al ervaringsdeskundigen geworden. Daarnaast komt ook drie keer per week de kinesist aan huis.”

Longfunctie

De ouders van Sten hebben hun job aangepast in functie van de zorgen voor hun zoon. “We hebben ons leven er volledig op moeten afstemmen. Ik werk 70 procent, mijn man in drie ploegen. Om alles geregeld te krijgen. Elke dag opnieuw moeten we een gevecht leveren. Maar we doen dat met veel liefde en plezier voor Sten. En we kunnen ook niet anders. We mogen dit geen moment lossen. Elke dag opnieuw moet Sten de juiste behandeling krijgen. Voorlopig is zijn longfunctie in orde, maar ik spreek met twee woorden want dat kan snel veranderen.”

De levensnoodzakelijke medicatie waar Sten samen met 1.275 andere muco-patiënten op wacht, wordt wel terugbetaald in landen zoals Nederland, Duitsland en Luxemburg. Sten begrijpt niet waarom in ons land niet kan wat in onze omringende landen wel kan. “Wij wonen op 5 kilometer van de grens”, zegt Suzie Goris. “We hebben al overwogen om naar Nederland te verhuizen, maar toen begon Sten bijna te wenen. Hij wil niet verhuizen naar Nederland. Hij heeft hier zijn vriendjes. Op dit moment is hij nog redelijk goed, maar zodra zijn toestand begint te ‘kwakkelen’, moeten we een eventuele verhuis opnieuw bekijken.”

Wanneer we met Sten aan tafel zitten, zou je niet zeggen dat mucoviscidose elke dag opnieuw zijn leven bepaalt. Hij is even vrolijk als ieder ander kind van zijn leeftijd. “Dat is een groot geluk. Of hij nu twee aerosols per dag moet hebben of vijf per dag: ik heb Sten nog nooit weten klagen”, weet mama Suzie Goris. Sten pikt daar meteen op in: “Natuurlijk niet, hoe meer aerosols hoe meer tv ik mag kijken”, lacht hij. “Mijn vrienden zijn er ook vertrouwd mee. Ze kijken niet raar op wanneer ik weer eens moet aerosollen of zoveel medicatie nemen. In het begin vonden ze dat raar, maar nu zijn ze dat al gewoon.”

Het is zwaar als je kind aan levenskwaliteit moet inboeten. Zeker als de levensnoodzakelijke medicatie 5 kilometer verderop wèl wordt terugbetaald Suzie Goris, mama van muco-patiëntje Sten Van Herck

Sten krijgt vanuit zijn vrienden en hun ouders ook veel steun bij zijn strijd tegen muco. Wanneer hij ergens gaat spelen, houden ze allemaal rekening met de hygiënevoorschriften waar Sten zich aan moet houden. Op 19 oktober doet ook een grote delegatie van Arendonk Sport - de voetbalclub van Sten - mee aan Nightlon, een loopwedstrijd in Hofstade ten voordele van Muco. Vrienden lieten voor die wedstrijd al speciaal T-shirts drukken met het opschrift ‘Stenwave’. “Iedereen wil mee strijden voor de terugbetaling. Ze weten hoe belangrijk dat is.”

14.000 euro per maand

Afsluiten doen we met een oproep van Suzie Goris aan Maggie De Block en de directie van Vertex Pharmaceuticals. “Ga samenzitten en kom snel tot een oplossing. Want nu wordt er een prijs gekleefd op de levensverwachting van ons kind. Wij kunnen geen 14.000 euro per maand missen voor dat medicijn. En er zijn veel muco-families die dat niet kunnen. Het is voor ouders zeer zwaar dat je kind daardoor aan levenskwaliteit moet inboeten. Muco is in Sten zijn lichaam. Door de urenlange therapie elke dag kunnen we de ziekte onderdrukken, maar genezen kan enkel met de medicatie die hij nu niet kan nemen.”