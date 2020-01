Sp.a-Groen pleit voor inrichten van natuurbegraafplaats in Arendonk Jef Van Nooten

11 januari 2020

20u29 0 Arendonk De fractie sp.a-Groen in Arendonk brengt maandagavond een voorstel op de gemeenteraad om een natuurbegraafplaats in te richten in de gemeente. “We wensen een plaats in de vrije natuur waar assen kunnen begraven of verstrooid worden”, zegt Tom Claessen.

Op dit moment kunnen overledenen in Arendonk begraven worden op twee gemeentelijke begraafplaatsen. “Assen kunnen bijgezet worden in een columbariummuur of in een urneveld, of uitgestooid worden op een strooiweide”, zegt gemeenteraadslid Tom Claessen. “Sp.a-Groen wenst daarnaast een plaats in de vrije natuur waar assen kunnen begraven of verstrooid worden. Daarom vragen we aan het college van burgemeester en schepenen te onderzoeken waar een natuurlijke herdenkingsplek, een natuurbegraafplaats, kan ingericht worden.”

Sp.a-Groen benadrukt dat op een natuurbegraafplaats geen menselijke resten worden begraven. “Een natuurbegraafplaats is een plaats waar as van overledenen kan worden uitgestrooid of waar afbreekbare urnen kunnen worden begraven in een natuurlijke omgeving. Er zijn geen speciaal vervaardigde grafstenen”, klinkt het. “Natuurbegraafplaatsen voldoen aan een vraag om een alternatief voor een traditionele begraafplaats en bieden rust, ruimte en beschutting voor wie afscheid moet nemen van of in alle rust en discretie wil rouwen om een dierbare.”