Sp.a-Groen bepleit huurbonus van 10 euro per maand voor inwoners met laag inkomen Jef Van Nooten

14 november 2019

11u28 0 Arendonk De fractie sp.a-Groen in Arendonk pleit ervoor een huurbonus in te voeren voor inwoners met een laag inkomen. “Op die manier willen we mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen financieel helpen om een geschikte woning te vinden.”

Sp.a-Groen brengt het voorstel volgende maandag op de gemeenteraad in Arendonk. De oppositiefractie wil een huurbonus van 10 euro per maand invoeren voor inwoners met een laag inkomen die een huis of appartement huren. “De afschaffing van de gemeentelijke urbanisatiebelasting resulteert in een verlaging van de gemeentelijke fiscale lasten voor vastgoedeigenaars. Maar inwoners die zelf niet over een woning beschikken, genieten helemaal niet mee van deze verlaging van de fiscale lasten. Dit resulteert in een ongelijke behandeling ten nadele van een groep die het sowieso al moeilijk heeft om in huisvesting te voorzien”, motiveren Karolien Verbeek, Gunther Hendrickx en Tom Claessen het voorstel. “Met een gemeentelijke huurbonus voor Arendonkenaars met een laag inkomen wil sp.a-Groen ook voor huurders een financiële tegemoetkoming voorzien om zo een geschikte en degelijke woning te vinden.”