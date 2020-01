Slachtoffer van brutale straatroof: “Stuur mijn overvaller aub niet naar de gevangenis” Jef Van Nooten

17 januari 2020

12u13 0 Arendonk Het slachtoffer van een brutale straatroof in Arendonk toonde zich voor de rechtbank wel erg mild voor zijn overvaller. De man kreeg slagen en stampen op zijn hoofd en werd beroofd van smartphone en portefeuille. “Maar ik zou willen vragen om hem geen gevangenisstraf te geven”, vertelde hij aan de rechter. Na afloop schudde de man zijn overvaller de hand en wenste hem succes.

Een twintiger uit Arendonk wandelde op 17 november rond 1.30 uur naar huis na een avondje stappen. Kort voordat hij aan zijn woning arriveerde werd hij op straat aangesproken door twee jongemannen: de 21-jarige M.B. uit Arendonk en een minderjarige vriend. “Meteen nadat ze hem aanspraken, hebben ze hem een slag tegen het hoofd gegeven”, verduidelijkt openbaar aanklager Elke Van Dyck. “Het slachtoffer verloor zijn evenwicht en is op de grond gevallen. Daar kreeg hij nog meerdere stampen tegen het hoofd.”

Achtervolging

De daders waren uit op geld. Ze stalen de portefeuille en smartphone van het slachtoffer en vluchtten weg. “Later die nacht werden de twee verdachten opgemerkt aan de bibliotheek in Arendonk”, vervolgt Elke Van Dyck. “Ondanks een achtervolging door de politie konden ze ontkomen. Maar ze waren gefilmd door de camera aan de bibliotheek. Een agent herkende de beklaagde op de beelden.”

Twee dagen later werd M.B. opgepakt. Zijn minderjarige kameraad werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. M.B. zelf riskeert een gevangenisstraf. “Ik til zwaar aan deze feiten. Het is erg zorgwekkend dat hij een toevallige voorbijganger aanvalt om zijn financiële problemen op te lossen”, besluit de openbare aanklager. “Dit had veel slechter kunnen aflopen, want de daders viseerden het hoofd van het slachtoffer. Ik vraag een gevangenisstraf van 16 maanden.”

Werkstraf

Het slachtoffer trok de wenkbrauwen op bij het aanhoren van de gevorderde gevangenisstraf. Hij had even voordien aan de rechtbank gevraagd om de beklaagde geen celstraf op te leggen. “De man heeft die dag een onvolwassen ingeving gehad. Het heeft geen zin om hem naar de gevangenis te sturen. Het lijkt me beter hem een werkstraf op te leggen. Zo leert hij wat werken is, en kan hij nadien gaan werken voor zijn geld”, sprak het slachtoffer.

De advocate van M.B. pikte daar maar al te graag op in. “Het slachtoffer heeft gelijk. Mijn cliënt is heel beïnvloedbaar. In de gevangenis bestaat de kans dat hij slechte mensen leert kennen. Hij heeft een vorm van autisme. Wat hij nu nodig heeft, is structuur in zijn leven. Hij heeft een moeilijke thuissituatie, maar zijn neef heeft zich nu over hem ontfermd.”

Succes

Na afloop van het proces ging het slachtoffer naar zijn overvaller om hem de hand te schudden. “Succes nog, he”, voegde hij er aan toe.

De rechtbank velt een vonnis op 31 januari.