Schoolkinderen Atlantis lopen (en kruipen) door jungle- en griezelgang Jef Van Nooten

26 september 2020

08u48 3 Arendonk De kinderen van basisschool Atlantis in Arendonk genoten vrijdag met volle teugen van een belevingsloop. Leerkrachten van de school hadden die georganiseerd, verspreid over de hele campus.

Normaal verzamelen alle scholen in Arendonk jaarlijks voor ‘Arendonk Runt en Funt’, maar door Covid-19 was dat dit jaar niet mogelijk. De leerkrachten van Talentenschool Atlantis in Arendonk gooiden het daarom over een andere boeg: ze organiseerden een belevingsloop door de ganse campus. “Vrijdagochtend was het voor de kinderen van de kleuterschool èn lagere school al snel duidelijk dat er iets aan de hand was in het schoolgebouw”, vertelt directeur Stef Van Gorp. “In de turnzaal stond een heus freerunningparcours opgebouwd. Op de eerste verdieping stonden een jungle-, een griezel- en zelfs een discogang klaar om de kinderen van de school een uniek jogparcours te laten afleggen.”

Lianen

Elke klas van de lagere school nam een deel van het parcours onder handen. “Zo werkten de leerlingen van de eerste en tweede graad een stukje van de junglegang uit met apen die aan lianen zweefden. De derde graad onderzocht op welke manier ze de discogang vorm konden geven. Zij bevestigden enkele discolichten en gekleurd zijdepapier tegen de ramen om een geslaagd effect te krijgen”, zegt juf Melissa Janssens van het vierde leerjaar.

Competitie

De school koos er bewust voor om géén wedstrijdgehalte aan het loopevenement te geven. “Het competitiegehalte zit in onze maatschappij al zo ingebakken, dat we er hier op school geen extra nadruk op willen leggen. De focus lag op ‘samen bewegen en beleven’ en dat opzet lijkt geslaagd. Iedereen jogde met heel veel plezier mee en de kinderen genoten oprecht van elkaars creaties.”