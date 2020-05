Roet dwarrelt naar beneden door zware industriebrand in Nederlandse Hapert: “Houd ramen en deuren dicht” Jef Van Nooten

29 mei 2020

16u36 94 Arendonk Politie Kempen Noord-Oost roept inwoners van Arendonk op om ramen en deuren gesloten te houden. Aanleiding is een industriebrand over de grens in Hapert. Op verscheidene plaatsen in Arendonk zijn al roetstukjes neergedwarreld. Ook in andere gemeentes in de buurt houd je best ramen en deuren dicht.

De brand woedt bij het transportbedrijf Van der Heijden Transport aan de Diamantweg in Hapert, niet ver over de grens. “Hierdoor is er in België - voornamelijk gemeente Arendonk - ook rookhinder aanwezig. Gelieve zo veel mogelijk de ramen en deuren gesloten te houden en de airco af te zetten”, waarschuwt de politie.

Vanuit verschillende gemeenten in de Kempen is de rookpluim te zien. Op sociale media komen er ook al verscheidene meldingen vanuit Arendonk over roetstukjes die uit de lucht naar beneden dwarrelen.