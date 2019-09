Rode Kruis Arendonk viert 75ste verjaardag Jef Van Nooten

09 september 2019

09u01 0 Arendonk Het Rode Kruis in Arendonk heeft de 75ste verjaardag van de organisatie gevierd. Het Jeugd Rode Kruis bestaat er 45 jaar.

“De bekendste werkgebieden van het Rode Kruis in Arendonk zijn ongetwijfeld de hulpposten en de bloedinzamelingen”, zegt voorzitter Dirk Van Loon. “Daarnaast geeft onze dienst vorming opleidingen EHBO en AED, en kan men bij ons nog steeds terecht voor krukken, ziekenhuisbedden of andere hulpmiddelen. Het project brugfiguren of huiswerkbegeleiding is een project dat alle jaren blijft groeien en sinds enkele jaren steunen we ook ontwikkelingsprojecten in het buitenland met onze dienst internationale samenwerking.”