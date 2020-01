Proefperiode met permanent eenrichtingsverkeer in De Brulen Jef Van Nooten

21 januari 2020

12u52 2 Arendonk In De Brulen in Arendonk wordt een proefmaatregel gestart waarbij permanent eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Eerder gold het eenrichtingsverkeer er alleen tijdens de schoolspitsuren. Eind juni wordt de nieuwe maatregel geëvalueerd.

Tot het einde van vorig schooljaar werd tijdens de schoolspitsuren eenrichtingsverkeer ingesteld in De Brulen. Om de verkeerschaos aan de schoolpoort van Gemeentelijke Basisschool Voorheide op te lossen. Na een proefperiode werd via een enquête de mening gevraagd van bewoners en ouders van de schoolkinderen. “Rekening houdend met de resultaten van die enquête en de besprekingen tijdens verschillende overlegvergaderingen hebben we beslist om tot 30 juni 2020 - als proefmaatregel - de eerder ingestelde eenrichtingsmaatregel permanent in te voeren. Dus niet alleen tijdens de schooldagen, maar wel 7 dagen op 7, 24 uur op 24”, aldus het schepencollege. “Het gedeelte van De Brulen waar verbod in één richting wordt ingesteld, loopt van kruispunt Voorheide (huisnummer 29) tot De Brulen huisnummer 39, dit in de rijrichting van het kanaal naar de kerk.”

Tot einde schooljaar

De maatregel gaat in vanaf maandag 27 januari. De enkelrichting geldt enkel voor het gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers, speed pedelecs en bromfietsen klasse A is dit niet van toepassing. “Omwille van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker is het niet mogelijk om het verbod in één richting in De Brulen pas te laten ingaan na de parking aan de kerk Sint-Jozef. Als dat zo zou worden ingesteld, wordt er veel meer verkeersonveiligheid gecreëerd. Tegen het einde van het schooljaar zal het eenrichtingsverkeer opnieuw worden geëvalueerd.”