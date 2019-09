Politie valt rijwoning binnen: wellicht cannabisplantage op bovenverdieping Jef Van Nooten

09 september 2019

13u33 0 Arendonk De politie is maandagvoormiddag een woning binnen gevallen aan Hoogakkers in Arendonk. Het ziet er naar uit dat in de woning een cannabisplantage was ondergebracht.

Kort nadat de politie de woning aan Hoogakkers was binnen gegaan, werd de brandweer er bij gehaald om een CO-meting uit te voeren. Later arriveerde ook nog een werknemer van elektriciteitsmaatschappij Fluvius. Dat wijst er wellicht op dat de elektriciteit die werd gebruikt voor het licht en de warmte in de plantage werd afgetapt voor de meter.

De bewoners in de straat Hoogakkers zijn verbaasd dat er in de woning een plantage is ontdekt, al gedroegen de Nederlandse huurders zich regelmatig vreemd. “We hebben nooit iets verdacht gezien of geroken. Maar het was wel vreemd dat de rolluiken op de bovenverdieping altijd gesloten waren”, klinkt het in de straat. “Behalve de Nederlandse huurder zagen we er vaak ook twee jonge vrouwen toekomen. Hij beweerde dat het zijn zussen waren. Zowel de voor- als achtertuin werden niet onderhouden. Nadat we een briefje in de bus staken om te klagen over het metershoge onkruid in de voortuin, hebben ze dat gelukkig wel verwijderd onlangs.”

Het labo kwam ter plaatse om een sporenonderzoek uit te voeren in de woning. Over de omvang van de cannabisplantage is nog niks gekend.