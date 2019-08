Politie patrouilleert met anonieme wagens: hele reeks pv’s en twee bromfietsen in beslag genomen Toon Verheijen

26 augustus 2019

De politiezone Kempen Noord-Oost heeft verspreid over het hele weekend verschillende controleacties uitgevoerd met anonieme patrouillewagens. In totaal werden 26 voertuigen gecontroleerd. Twee bromfietsen werden in beslag genomen. Vier bestuurders legden een positieve ademtest af en nog eens twee bestuurders bleken drugs gebruikt te hebben, maar waren toch achter het stuur van hun wagen gekropen. Daarnaast stelde de politie nog processen-verbaal op voor rijden zonder rijbewijs, drugsbezit, bezit van anabole steroïden, invoer van drugs en veertien onmiddellijke inningen voor negeren van het inhaalverbod, niet dragen van de veiligheidsgordel of valhelm en het negeren van de tonnagebeperking.