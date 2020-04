Politie legt drie coronafeestjes stil: “Mensen kwamen samen om te barbecueën of te drinken” Jef Van Nooten

27 april 2020

10u36 0 Arendonk Agenten van de lokale politie Kempen Noord-Oost hebben tijdens het weekend drie lockdown-feestjes stil gelegd. Vijftien personen kregen een proces-verbaal.

“De feestjes werden telkens stil gelegd in privéwoningen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het ging om mensen die samen aan het barbecueën of aan het drinken waren.”

Twee feestjes werden stil gelegd in Arendonk, het derde feestje vond plaats in Ravels. In totaal vijftien aanwezigen hebben een proces-verbaal gekregen voor inbreuken op de coronamaatregelen.