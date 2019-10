Politie klist drie verdachten van mensensmokkel op parkings langs E34 Jef Van Nooten

09 oktober 2019

10u08 0 Arendonk De politie heeft tijdens een controleactie in Arendonk drie mannen onderschept die verdacht worden van mensensmokkel. Via snelwegparkings in de Kempen probeerden ze transmigranten in vrachtwagens te krijgen.

De federale gerechtelijke politie startte begin september een onderzoek nadat ze informatie had gekregen dat een organisatie vanuit het noorden van Frankrijk transmigranten vervoert naar de snelwegparkings van Mol-Postel en Vorselaar langs de E34. “Daar zouden de transmigranten zich dan proberen verstoppen in laadruimtes van vrachtwagens. De slachtoffers, waaronder zeer jonge kinderen, bevinden zich vaak in een precaire situatie”, vertelt een woordvoerder van het parket.

De politie hield donderdagavond toezicht aan enkele parkings en kon in Arendonk een bestelwagen onderscheppen die tijdens het gevoerde onderzoek in beeld was gekomen. “In de bestelwagen zaten drie mannen van 21, 25 en 26 met Iraakse roots”, vervolgt de parketwoordvoerder. “Vrijdag werd het trio aangehouden wegens mensenhandel in vereniging waarbij het leven van de meerderjarige en minderjarige slachtoffers opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar wordt gebracht.”

De raadkamer heeft intussen de aanhouding van het drietal bevestigd.