Politie is verklikkers van controles beu: “Mogelijk verwittig je net die dronken bestuurder die jouw familie veel leed kan bezorgen” Jef Van Nooten

17 juni 2020

10u25 36 Arendonk Politiezone Kempen Noord-Oost is het beu dat locaties van politiecontroles gedeeld worden via sociale media. “Mogelijk verwittig jij net die dronken bestuurder die jouw familie veel leed kan bezorgen”, klinkt het.

Politiezone Kempen Noord-Oost – de zone omvat Ravels, Arendonk en Retie – heeft een opvallend bericht geplaatst op haar facebookpagina. In het bericht roept de politie op om te stoppen met het delen van de locaties waar de politie controles uitvoert.

Flikkeren

“Nu de coronacontroles minderen, komt er weer ruimte vrij om gericht te controleren in het kader van onze prioriteiten. We denken hier aan verkeerscontroles, acties gericht tegen diefstallen in woningen, drugcontroles, …”, klinkt het bij de politie. “We merken echter dat onze controleplaatsen zeer vlijtig gedeeld worden via sociale media en dat bestuurders met de lichten flikkeren naar andere weggebruikers om een locatie aan te kondigen.”

Risico

De politie Kempen Noord-Oost beseft dat dit van alle tijden is en dat ze dit niet kan tegenhouden. “Toch willen we jullie er even op attent maken dat door het signaleren van onze controlelocaties jullie toch enig risico nemen. Mogelijk verwittig jij net die drugsdealer, die dronken bestuurder, die inbreker of die crimineel die jou of jouw familie enorm veel schade en leed kan berokkenen. Denk hier even over na.”