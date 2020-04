Politie arresteert ex-bewoner die amok maakt aan asielcentrum Totem Jef Van Nooten

07 april 2020

09u51 0 Arendonk Een Albanees maakte maandagmiddag amok aan de ingang van het asielcentrum aan Grens in Arendonk. De politie heeft de man opgepakt.

De politie Kempen Noord-Oost werd maandag rond de middag opgeroepen door medewerkers van het Fedasil asielcentrum in Arendonk. Een Albanees veroorzaakte er problemen aan de poort. Hij werd door de agenten meegenomen.

Familie

“De man verbleef voordien in het asielcentrum, maar was uitgesloten van opvang. De man moest zich dus melden bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, maar dat weigerde hij”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. “Door de coronamaatregelen is het niet evident om hem te verplaatsen naar een ander asielcentrum. De man verblijft nu bij familie in Mechelen.”