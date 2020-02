Oude woning van brugwachter zoekt toeristische uitbater Jef Van Nooten

13u46 3 Arendonk De brugwachterswoning aan Brug 4 in Arendonk zoekt een toeristisch-recreatieve invulling. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich kandidaat stellen voor de uitbating.

Het zijn de gemeentebesturen van Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout die samen met de provincie Antwerpen op zoek gaan naar enthousiaste kandidaat-ondernemers om een projectvoorstel in te dienen voor de uitbating van de brugwachterswoning aan Brug 4 in Arendonk. “Vroeger was de woning de verblijfplaats van de toenmalige brugwachter. Door de automatisering van de bruggen, gaan we op zoek naar een nieuwe invulling voor de woning”, klinkt het. “De woning dateert van 1926, telt twee verdiepingen en heeft een grote tuin. Renovatie- en opsmukwerken zijn nodig. Dankzij de ligging dicht bij de kern van Arendonk en vlak aan het water, leent de woning zich voor een toeristisch-recreatieve invulling.”

Timing

Wie interesse heeft, kan een projectvoorstel indienen met zijn of haar ambities voor de brugwachterswoning. “Naast het toeristisch-recreatieve concept dat je wil realiseren moet het voorstel ook een zakelijk plan bevatten. Geef ook aan welke intenties tot samenwerking er zijn en een timing voor de realisatie van het concept.”

De voorstellen kunnen tot 15 mei ingediend worden via chiara.decaluwe@provincieantwerpen.be.