Nieuwe school voor Sint-Jan en sporthal aan Heikant: Arendonk investeert in totaal 27 miljoen euro Jef Van Nooten

17 december 2019

12u26 3 Arendonk Het gemeentebestuur van Arendonk wil de komende jaren 42,6 miljoen euro investeren. Een deel daarvan is gesubsidieerd, maar 27,2 miljoen euro moet de gemeente zelf financieren. Arendonk doet dat zonder de belastingdruk te verhogen.

De grootste investering in Arendonk is de bouw van een nieuwe school in de Kerkstraat. Op die manier kan gemeentelijke basisschool Sint-Jan worden samengevoegd. Eind 2020 starten de werken om in 2022 te worden afgerond. Kostprijs van de nieuwe school: 10,2 miljoen euro, waarvan 6,5 miljoen gesubsidieerd.

Sporthal

Nog een grote investering is de bouw van een sporthal aan Heikant. Die zal in 2022 en 2023 gebouwd worden voor 5,5 miljoen euro. De gemeente gaat ook gemeentelijke basisschool Voorheide renoveren. “Met als doel het wegwerken van de containerklassen en het updaten naar een hedendaagse infrastructuur”, zegt burgemeester Kristof Hendrickx (N-VA).

Voorts staan er rioleringswerken gepland aan Heirbaan, Dopheidestraat, Aartrijtstraat en Reenstraat. Tegelijk komt er nieuwe asfalt en worden verlichtingspalen geplaatst langsheen de Heirbaan tot aan de Bergstraat in Oud-Turnhout.

Kapel van klooster

Voor de aanleg en uitbouw van een recyclagepark op de Hoge Mauw wordt 2,5 miljoen euro voorzien. Daarnaast plant Arendonk onder meer een heraanleg van Hertevelden, in functie van het ontdubbelen van het fietspad naar Retie. Voor de renovatie van de kapel van het klooster wordt 500.000 euro voorzien. Die werken worden in 2022 en 2023 uitgevoerd, parallel met de vernieuwing van het klooster door de bouwmaatschappij De Noorderkempen

“Het is een heel ambitieus investeringsprogramma”, omschrijft Kristof Hendrickx. “En dat zonder de globale belastingsdruk te verhogen, integendeel door deze zelfs te verlagen door de afschaffing van de urbanisatiebelasting.”