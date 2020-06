Nieuwe opdoffer voor Glosso: buurtbewoner in beroep tegen vergunning voor volledig circuit Jef Van Nooten

04 juni 2020

14u01 0 Arendonk Opnieuw zorgen voor het bestuur van het Glosso Circuit in Arendonk. In maart kreeg het circuit eindelijk Opnieuw zorgen voor het bestuur van het Glosso Circuit in Arendonk. In maart kreeg het circuit eindelijk een omgevingsvergunning na 28 jaar wachten . Maar een buurtbewoner heeft beroep aangetekend tegen die vergunning. Het volledige circuit kan nu ten vroegste in het voorjaar van 2021 in gebruik worden genomen.

Eind maart kon u lezen dat de vzw Glosso Circuit Arendonk na 28 jaar eindelijk groen licht had gekregen om het volledige racecircuit te gebruiken, op voorwaarde dat er enkele maatregelen werden getroffen om overlast te beperken. De euforie was echter van korte duur. Tijdens de beroepstermijn – die door corona was verlengd van 30 naar 60 dagen – kwam een klacht binnen van een buurtbewoner.

“Op vrijdag 29 mei kregen wij de mededeling dat er beroep is aangetekend tegen onze vergunning en dat het beroep weerhouden is”, zegt secretaris Michiel Blockx. “Er start nu een behandelingstermijn van maximum 120 dagen, waarbij ook het advies van tien officiële instanties in overweging genomen moet worden.”

Voorjaar 2021

Op 11 augustus staat een hoorcommissie gepland bij de omgevingsvergunningscommissie van de provincie Antwerpen. “Door deze zaken zullen wij niet meer in staat zijn om alles in gereedheid te brengen voor de heropening van het volledige circuit tijdens het seizoen 2020. Wij hopen dan ook op een positieve uitspraak van de omgevingsvergunningscommissie, om alsnog dit jaar te kunnen aanvangen met de nodige werken en aanpassingen van ons circuit”, besluit Michiel Blockx. “We hopen onze opening te kunnen organiseren in het voorjaar van 2021.”