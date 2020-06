Na schoolkind blijken nu ook bewoners van asielcentrum Totem besmet met corona Jef Van Nooten

23 juni 2020

11u59 60 Arendonk In het open asielcentrum Arendonk zijn enkele besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Maandagavond raakte bekend dat ook In het open asielcentrum Arendonk zijn enkele besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Maandagavond raakte bekend dat ook een leerling van de plaatselijke gemeenteschool positief heeft getest op het coronavirus.

Eerder deze week kon u lezen dat een leerling van de ‘bovenbouw’ van gemeentelijke basisschool Sint-Jan in de Schoolstraat in Arendonk positief heeft getest op Covid-19. Om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden, moeten de klasgenoten van het zieke kind de rest van het schooljaar thuisblijven.

Quarantaine

Intussen raakte bekend dat dit geen alleenstaand geval is in Arendonk. Ook in Totem, het Fedasil-opvangcentrum voor vluchtelingen aan Grens in Arendonk, zijn een aantal besmettingen vastgesteld. De besmette bewoners van het asielcentrum zijn in quarantaine geplaatst en mogen het opvangcentrum voorlopig niet verlaten. “We zitten momenteel in overleg met de gezondheidsinstanties en zullen daarna meer weten over de maatregelen die we moeten nemen", klinkt het bij Fedasil.

Later meer.