Na één dag mooi weer: wegdek kapot door hitte Jef Van Nooten

03 juni 2019

10u44 0

De warmte van zondag heeft gevolgen gehad voor het wegdek op de hoek van De Biezen met Watering in Arendonk. Het wegdek kwam er omhoog. Het kruispunt is voorlopig afgesloten. “De weg is afgezet vanaf de Neerbiezen tot aan het kruispunt. Er is een omleiding voorzien”, klinkt het bij de lokale politie Kempen Noord-Oost.