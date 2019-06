Na camera’s nu ook boetes: trajectcontrole vanaf maandag actief Jef Van Nooten

13 juni 2019

16u50 0 Arendonk Politiezone Kempen Noord-Oost start maandag met trajectcontroles. Zowel in Ravels, Arendonk als Retie werden de nummerplaatlezers enkele maanden geleden al geplaatst, maar het was wachten op de officiële ijking. “Vanaf maandag worden de eerste overtreders beboet“, zegt korpschef Katrien Goffings.

Politiezone Kempen Noord-Oost – de zone omvat de gemeenten Ravels, Arendonk en Retie - volgt het voorbeeld van enkele andere politiezones en zal voortaan ook beboeten op basis van de gemiddelde snelheid die een voertuig haalt over een bepaalde afstand. Onder meer in de politiezone Turnhout is reeds gebleken dat trajectcontroles niet alleen de snelheid, maar ook het aantal ongevallen doen dalen. “Om de verkeersveiligheid te verhogen werd in samenspraak met het politiecollege van onze politiezone en het Parket Antwerpen groen licht gegeven voor de implementatie van drie trajectcontroles binnen de gemeenten van onze politiezone”, zegt korpschef Katrien Goffings van politiezone Kempen Noord-Oost. “Doel is om de snelheid op deze trajecten gevoelig te doen dalen en zo finaal het aantal verkeersongevallen op deze trajecten terug te dringen tot een minimum.”

De drie gemeenten van de politiezone mochten zelf beslissen op welke locatie de trajectcontrole zou geïmplementeerd worden. De gemeente Ravels koos er voor om de gemiddelde snelheid te meten op Grens en Tilburgseweg (N12) in deelgemeente Poppel. Het traject start aan de Grens en loopt tot aan het kruispunt van de Tilburgseweg met de Zandkuilstraat. De keuze voor dit traject ligt voor de hand. In het verleden gebeurden hier al meerdere dodelijke ongevallen. Vaak waren die te wijten aan overdreven snelheid. “Wij flitsen er heel regelmatig en op verschillende tijdstippen. Maar dat volstaat niet om de snelheid permanent naar beneden te krijgen. Daarom willen we hier een trajectcontrole plaatsen die op snelheid zal controleren”, liet burgemeester Walter Luyten zich eerder al ontvallen na een dodelijk ongeval.

Het gemeentebestuur van Arendonk koos voor een traject van De Lusthoven in Arendonk tot aan het kruispunt van de Arendonksesteenweg (N118) met de Volle Krijtstraat in Ravels. “De N118 tussen Arendonk en Ravels is een toeristische belevingsroute doorheen bossen en velden. De lange dreven en lanen nodigen uit tot hoge snelheden. Op het traject zijn helaas al enkele dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren”, motiveerde Kristof Hendrickx (N-VA) eerder.

In Retie komt de trajectcontrole aan Huisjes en Langedijk. De straten vormen een druk gebruikte sluipweg van Mol-Postel naar de E34 in Arendonk. Het gemeentebestuur van Retie hoopt dat het sluipverkeer ontmoedigd kan worden door er trajectcontrole in te voeren en de maximum snelheid te beperken tot 50 kilometer per uur.

Veel automobilisten dachten wellicht dat de trajectcontroles op deze drie plaatsen al actief waren. De nummerplaatlezers werden immers al een hele tijd geleden geplaatst. Toch leverden ze nog geen boetes op. “In 2017 werd de beslissing voor deze trajectcontroles genomen”, besluit Katrien Goffings. “Reeds enkele maanden zijn de sites operationeel, maar we dienden nog te wachten op de ijking van de trajecten. We zijn nu gekomen op het moment dat de trajectcontroles volledig operationeel zijn. Vanaf maandag 17 juni zullen dan ook de eerste overtreders beboet worden.”