Na 28 jaar geduld: Glosso krijgt eindelijk groen licht voor volledig racecircuit

27 maart 2020

15u16 5 Arendonk De bestendige deputatie van provincie heeft de omgevingsvergunning voor het Glosso Circuit aan Schotelven in Arendonk goedgekeurd. Over enkele maanden kan eindelijk het volledige circuit in gebruik worden genomen. De club heeft er 28 jaar op gewacht.

In 1992 bleek dat de helft van het Glossocircuit in natuurgebied mag. Plots mag het achterste deel van het circuit niet meer gebruikt worden. Glosso moest het sindsdien stellen met een kleine omloop. Het duurde 25 jaar voordat de zone in 2017 als recreatiegebied werd ingekleurd via een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan.

Omgevingsvergunning

Maar nog kon het volledige circuit niet gebruikt worden. Het bleef immers wachten op een omgevingsvergunning. Die is nu eindelijk afgeleverd. “Na een jarenlange administratieve en juridische strijd langs diverse openbare instellingen, kunnen we meedelen dat we onze omgevingsvergunning hebben binnengehaald”, vertelt Michel Blockx, secretaries van Glosso Circuit Arendonk vzw. “Op donderdag 26 maart hebben we van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen onze goedgekeurde omgevingsvergunning verkregen. Deze vergunning bevat dwingende milderende maatregelen en heeft een looptijd van onbepaalde duur.”

Geluidsmuur

De milderende maatrelen die zijn opgelegd, zijn onder meer de bouw van een akoestische wal van 6 meter hoog. Die moet geluidoverlast voor omwonenden beperken. “Voor de verwezenlijking van deze maatregelen hebben wij als vzw toch wel een viertal maanden nodig. Het is ons streven om zo spoedig mogelijk een racekalender op te stellen, de opening van ons circuit te laten plaatsvinden, alsook enkele wedstrijden te organiseren. Maar we zijn hierbij ook afhankelijk van de coronamaatregelen.”