Minister zet licht definitief op groen voor Glosso Circuit Jef Van Nooten

25 september 2020

Het licht staat eindelijk op groen voor het Glosso Circuit in Arendonk. Na het beroep dat enkele maanden geleden werd aangetekend , heeft minister Zuhal Demir nu definitief een vergunning afgeleverd.

Het had 28 jaar geduurd voordat de vzw Glosso Circuit Arendonk een omgevingsvergunning kreeg om het volledige racecircuit te gebruiken, op voorwaarde dat er enkele maatregelen werden getroffen om overlast te beperken. Maar de euforie was dit voorjaar van korte duur, want een buurtbewoner tekende beroep aan tegen het toekennen van die vergunning. Nu is er dan toch eindelijk goed nieuws voor het Glosso Circuit op de grens van Arendonk en Oud-Turnhout.

Positief advies

“Nadat we in maart van dit jaar onze omgevingsvergunning kregen, werd er beroep aangetekend. Dat beroep werd binnen de voorziene periode van 120 dagen weerhouden en behandeld”, klinkt het bij de vzw Glosso Circuit Arendonk. “Tijdens deze procedure werden bij tien officiële instanties adviezen ingewonnen. Alle tien instanties gaven een positief advies. De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie goot dit alles in één advies, dat overgemaakt werd aan de verantwoordelijke minister van de Vlaamse regering. Deze week heeft de minister Zuhal Demir dit advies gevolgd en ons een vergunning afgeleverd.”

Seizoen 2021

De club kan nu starten met de verwezenlijking van de milderende maatregelen om de overlast te beperken. “Wij hopen klaar te zijn tegen het seizoen 2021, zodat wij met een goed gevoel onze wedstrijden kunnen hervatten.”