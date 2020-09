Man valt willekeurige mensen aan op straat: “Hij is een gekend figuur in zijn dorp” Jef Van Nooten

25 september 2020

11u10 0 Arendonk Het Openbaar Ministerie in Turnhout wil een psychiatrisch onderzoek laten uitvoeren bij R.G.R. uit Arendonk. De man zwerft rond in zijn dorp en valt te pas en te onpas mensen lastig op straat.

De man uit Arendonk moest zich vrijdagochtend verantwoorden in de correctionele rechtbank in Turnhout. In oktober 2018 viseerde hij een minderjarig meisje. “Het meisje was met haar fiets op weg naar haar grootmoeder. Toen ze de straat overstak sprong de man plots voor haar. Zonder aanwijsbare reden begon hij haar te duwen.”

Okay

Op 30 april 2019 verwondde hij zonder aanleiding een oudere dame die op het voetpad aan het wandelen was. Op 26 augustus 2019 maakte hij dan weer amok bij warenhuis OKay in Arendonk. “Hij gedroeg zich vreemd aan de winkelrekken met het bier. Toen één van de medewerkers daar een opmerking over maakte, gaf hij een vuistslag tegen het oog en verkocht hij de medewerker enkele stampen. Die was twee weken arbeidsongeschikt. R.G.R. werd die dag gecolloqueerd.”

Dorpslegende

Het Openbaar Ministerie overweegt om een internering te vragen voor de man en wil daarom eerst een psychiatrisch onderzoek laten uitvoeren. “De man is een gekende dorpslegende. Hij zwerft voortdurend rond en heeft last van psychoses.”

De rechter beslist op 23 oktober over het psychiatrisch onderzoek.