Man riskeert 20 maanden cel voor weerspannigheid: “Ik wil niet gecontroleerd worden” Toon Verheijen

24 februari 2020

11u24 0 Arendonk Een man uit Arendonk riskeert een gevangenisstraf van twintig maanden omdat hij zich in juni vorig jaar tijdens een controle uiterst weerspannig gedroeg.

De politie kreeg informatie dat J. dronken aan het rondrijden was met zijn wagen. Ter hoogte van de sportterreinen kon de politie de wagen traceren en tegenhouden. “Een van de inspecteurs ging naast de wagen staan en wilde overgaan tot controle”, zegt openbaar aanklaagster Elke Van Dyck. “Maar het antwoord van de beklaagde was dat hij niet wilde gecontroleerd worden.”

Pepperspray

De man reed daarna gewoon verder en na een korte achtervolging kon de politie de wagen opnieuw klemrijden door het dienstvoertuig dwars over de baan te zetten. Dat hield de nog niet tegen, want hij reed nogmaals verder maar deze keer over het fietspad. De inspecteurs besloten dan om hun wapen te trekken en toen stopte de man wel. Al liet hij wel de motor draaien. “Hij bleef gewoon zitten met draaiende motor”, aldus de openbaar aanklaagster. “Ze hebben dan het portier moeten open trekken en de sleutel uit het contact moeten halen. Uiteindelijk hebben de inspecteurs zelfs pepperspray moeten gebruiken en volgde er nog een hele schermutseling voor ze hem konden arresteren.”

De man riskeert 20 maanden cel. De uitspraak valt op 9 maart.