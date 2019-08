Man met psychische problemen slaat medewerker van Okay in het gezicht Wouter Demuynck

27 augustus 2019

13u10 3

In de winkel van Okay in Hertevelden in Arendonk is maandagnamiddag een medewerker in het gezicht geslagen door een klant. Het ging om iemand met psychische problemen die gekend is bij de politie. Hij is na zijn arrestatie gedwongen opgenomen.