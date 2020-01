Man gooit tijdens politieachtervolging brooddoos met drugs uit autoraam Jef Van Nooten

10 januari 2020

12u37 0 Arendonk Een man uit Arendonk werd vorige zomer twee keer op anderhalve maand tijd betrapt met drugs. De tweede keer probeerde hij de politiecontrole te ontvluchten, en gooide hij zijn brooddoos met drugs uit de auto.

De 25-jarige T.V. uit Arendonk stond vrijdag terecht voor het bezit en de invoer van drugs. De man liep op 16 juli vorig jaar een eerste keer tegen de lamp. Tijdens een controle vond de politie 3,7 gram cannabis in zijn wagen. Anderhalve maand later, op 6 september 2019, stootte T.V. opnieuw op een drugscontrole. “Dit keer vlakbij de grensovergang in Meer. Toen hij de politiewagens zag staan, probeerde hij nog te ontkomen, maar hij kon na een achtervolging aan de kant worden gezet”, verduidelijkt de openbare aanklager. “Hij gooide een brooddoos uit zijn auto. Daar bleek 5 gram cannabis in te zitten.”

De man zat ook onder invloed van drugs achter het stuur. Daarvoor zal hij zich nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Voor het bezit en de invoer riskeert hij een gevangenisstraf van 6 maanden. “Het bezit geven we toe”, reageert de advocaat van T.V. “Maar de invoer wordt betwist. Hij kwam niet vanuit Nederland met de drugs. Hij reed daar omdat hij tewerkgesteld was in de industriezone aan de grens. De cannabis verstopte hij altijd in zijn brooddoos, zodat zijn moeder die thuis niet zou vinden.”

Vonnis op 7 februari.