Man beticht van aanranding van een vriendin na avondje uit: “Allebei dronken, maar ze stemde wel in” Toon Verheijen

25 februari 2020

13u08 0 Arendonk Een man uit Arendonk riskeert een celstraf van een jaar omdat hij een vriendin in dronken toestand zou betast en misbruikt zou hebben.

Het slachtoffer en de verdachte waren samen met anderen op stap geweest en besloten het feestje bij de vrouw thuis verder te zetten. Op een bepaald moment verliet iedereen de woning, behalve de beklaagde. Hij ging naast de vrouw in de zetel zitten.

“Hij legde eerst zijn hand op haar buik en begon daarna haar borsten en schaamstreek aan te raken”, zegt openbaar aanklaagster Bo Piedfort. “Hij zegt dat het met toestemming was, maar de vrouw sliep en had duidelijk haar ogen toe. Hij is later in slaap gevallen, werd wakker en is haar opnieuw beginnen betasten. Het slachtoffer was dronken. Ze kan geen toestemming gegeven hebben. We vorderen dan ook een celstraf van een jaar.”

Toestemming

De beklaagde zelf beweert dat alles met wederzijdse toestemming is verlopen. “De twee kenden elkaar trouwen en er was vroeger al eens wat geflirt geweest”, vertelt meester Lisa Nietvelt. “We betwisten zeker niet dat er die avond iets gebeurd is, maar wel degelijk met toestemming. Het vermeende slachtoffer deed zelfs mee. De dag erna was er aanvankelijk ook niets aan de hand. Ze is gewoon opgestaan en ze hebben afscheid genomen. Pas later is er een klacht gekomen. Dit is een zware betichting en er moet voldoende duidelijkheid zijn om iemand te veroordelen. Dat is hier absoluut niet het geval.”

Uitspraak op 24 maart.