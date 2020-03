Loods van lasbedrijf stort in, mogelijk door wateroverlast op dak Jef Van Nooten

06 maart 2020

11u01 2 Arendonk Aan Schotelven in Arendonk is vrijdagochtend rond 5.30 uur het dak van een loods naar beneden gekomen. Mogelijk is de instorting het gevolg van wateroverlast op het dak. Niemand raakte gewond.

De brandweer werd rond 5.30 uur opgeroepen voor een explosie aan Schotelven, bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in laswerken. Bij aankomst werd duidelijk dat er geen explosie was geweest, maar dat het dak deels was ingestort. “Het dak is naar beneden gekomen en drie muren zijn naar binnen gevallen. We hebben meteen alle gasflessen weggehaald en zo veel mogelijk van de inboedel proberen te redden”, zegt Jan Druyts van de brandweer.

Paarden

In een aanpalend gebouw stonden paarden, maar een evacuatie van de dieren was niet nodig. Nazicht door de brandweer wees uit dat er geen gevaar was voor verdere instorting. Verder onderzoek moet uitwijzen waarom het dak van de loods deels naar beneden is gekomen. Mogelijk was dat het gevolg van wateroverlast op het dak door de overvloedige regen van de voorbije dagen.