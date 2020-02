Lokaal dienstencentrum Durgebont opent in cafetaria OCMW Jef Van Nooten

24 februari 2020

08u28 0 Arendonk Aan de Vrijheid in Arendonk opent op 14 maart lokaal dienstencentrum Durgebont de deuren. “Een ontmoetingsplaats voor iedereen in Arendonk”, klinkt het bij de gemeente.

Het Durgebont wordt ondergebracht in de cafetaria van het OCMW aan de Vrijheid 100. “Het Durgebont is een ontmoetingsplaats voor iedereen van Arendonk. Je kan er gewoon een kopje koffie komen drinken, iets komen vragen, meedoen aan een activiteit, iets leren over een bepaald thema, meewerken als vrijwilliger, enzovoort. Er valt altijd wel iets te beleven.”

Openingsfeest

Zaterdag 14 maart staat er een openingsfeest gepland. Je kan er kennis maken met allerlei Arendonkse projecten of iets lekker proeven aan één van de verschillende stands. Vanaf 14 maart kan je elke dag van 13.30 uur tot 17.00 uur terecht in het Durgebont. “Alle activiteiten worden aangekondigd in een 3-maandelijkse activiteitenkalender. Je kan de kalender binnenkort meenemen in het gemeentehuis, de bib of het Sociaal Huis.”