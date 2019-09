Leerlingen van Voorheide winnen optreden Ketnetband Jef Van Nooten

18 september 2019

13u09 1 Arendonk De kinderen van gemeentelijke basisschool Voorheide in Arendonk werden woensdagochtend getrakteerd op een optreden van de Ketnetband. Het optreden kaderde in de actie ‘Breng je sportclub naar school’.

In het kader van sportproject trokken de kinderen in outfit van hun sportclub naar school. Het project was een initiatief van Sport Vlaanderen en MOEV. “Jongeren in sportkledij fungeren op die manier als ambassadeurs voor hun sport(club). Uit onderzoek blijkt immers dat vrienden en vriendinnen één van de belangrijkste redenen zijn om voor een bepaalde sport(club) te kiezen”, klinkt het. “Een sportclub zorgt niet alleen dat kinderen zich motorisch ontwikkelen, dat hun gezondheid en fysieke fitheid verbetert maar ook dat hun zelfvertrouwen een boost krijgt en dat ze hun sociale vaardigheden ontwikkelen. En niet te onderschatten, kinderen halen veel plezier uit hun sport.”

In totaal hadden 1.079 scholen zich geregistreerd om deel te nemen aan ‘Breng je sportclub naar school’. Alle basisscholen die zich voor 6 september hadden geregistreerd, maakten kans op een optreden van de Ketnetband.