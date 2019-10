Leerlingen Atlantis bouwen spookhuis in kelder van school Jef Van Nooten

26 oktober 2019

08u39 0 Arendonk Leerlingen van Talentenschool Atlantis in Arendonk zijn vrijdagnamiddag griezelend aan de herfstvakantie begonnen. De kinderen van het eerste en het tweede leerjaar bouwden een heus spookhuis in de kelder van de school.

Het idee om een spookhuis in te richten in de kelder van de school kwam van de kinderen zelf. “Nadat zo’n idee binnenkomt gaan wij aan de slag en denken we na welke leerdoelen we met zo’n activiteit allemaal zouden kunnen bereiken. Soms past dit binnen de leerdoelen, soms ook helemaal niet en dan kunnen we het jammer genoeg niet uitvoeren”, vertellen juf Loes en juf Kim.

De juffen gaven groen licht en bouwden samen met de kinderen een spookhuis. “Onze leerlingen dachten goed na wat er allemaal diende te gebeuren: van affiches en inkomtickets maken tot het ontwerpen van het spookhuis, nadenken welke materialen ze allemaal nodig hebben, praktische organisatie, … Ze leerden hiermee veel meer dan in de gewone klascontext. Als je dan ziet wat er allemaal in ons spookhuis te zien is, zijn niet alleen zij maar ook wij terecht trots.”